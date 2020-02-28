Kasımpaşa’nın gözü Konya’da - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa’nın gözü Konya’da

’nın gözü ’da

Kasımpaşa’nın gözü Konya’da

Ligde 7 maç sonra galibiyetiyle nefes alan ’da moraller yerinde. Bir an önce düşme potasından çıkmak isteyen lacivert-beyazlılar, deplasmanda direkt rakiplerinden ’yla yapacağı kritik maça sıkı şekilde hazırlanıyor.

Ligde 7 maç sonra galibiyetiyle nefes alan 'da moraller yerinde. Bir an önce düşme potasından çıkmak isteyen lacivert-beyazlılar, deplasmanda direkt rakiplerinden 'yla yapacağı kritik maça sıkı şekilde hazırlanıyor. yönetiminde çalışan Paşa, dünkü idmanda Konya maçının taktiği üzerinde durdu. Futbolcuların son derece hırslı gözükmesi dikkati çekti.
  1. 28.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa’nın gözü Konya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN