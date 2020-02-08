Kasımpaşa Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve açma-germe çalışması ile başladığı belirtildi.
Top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçı ile tamamlandığı kaydedildi.
Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.
- 08.02.2020
- Güncelleme: 08.02.2020 19:59
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