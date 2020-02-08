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08 Şubat 2020, Cumartesi
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maçı hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

, 'in 21. haftasında yarın sahasında ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve açma-germe çalışması ile başladığı belirtildi.

Top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçı ile tamamlandığı kaydedildi.

maçının hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 19:59
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