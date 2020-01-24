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24 Ocak 2020, Cuma
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Son dakika: resmen 'da! Son dakika haberleri

Son dakika: Oussama Haddadi resmen Kasımpaşa'da! Son dakika transfer haberleri

çalışmalarını sürdüren 'da bir çok ayrılık yaşanmıştı. Tüm bunlarla birlikte kadroya yeni isimler transfer eden ekibi son olarak, Ligi takımlarından El İttifak'ın 27 yaşındaki sol beki 'yi transfer ettiğini açıkladı.

, sağlık kontrolünden geçen ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol bek oyuncusu 'yi 1.5 yıllığına kiraladığını açıkladı.

OUSSAMA HADDADI KİMDİR?

28 Ocak 1992 doğumlu Oussama Haddadi kariyerine ülkesinin takımlarından Club Africain Tunis'da başladı. Buradan Fransa Lig 1 ekibi FCO Dijon'a olan 1.84cm boyundaki oyuncu, 1 Temmuz 2019'dan beri Al-Ettifaq forması giyiyor.

  1. 24.01.2020
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