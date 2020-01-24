Son dakika: Oussama Haddadi resmen Kasımpaşa'da! Son dakika transfer haberleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa'da bir çok ayrılık yaşanmıştı. Tüm bunlarla birlikte kadroya yeni isimler transfer eden İstanbul ekibi son olarak, Suudi Arabistan Ligi takımlarından El İttifak'ın 27 yaşındaki sol beki Oussama Haddadi'yi transfer ettiğini açıkladı.
Kasımpaşa, sağlık kontrolünden geçen Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Oussama Haddadi'yi 1.5 yıllığına kiraladığını açıkladı.
OUSSAMA HADDADI KİMDİR?
28 Ocak 1992 doğumlu Oussama Haddadi kariyerine ülkesinin takımlarından Club Africain Tunis'da başladı. Buradan Fransa Lig 1 ekibi FCO Dijon'a transfer olan 1.84cm boyundaki oyuncu, 1 Temmuz 2019'dan beri Al-Ettifaq forması giyiyor.
- 24.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Son dakika: Oussama Haddadi resmen Kasımpaşa'da! Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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