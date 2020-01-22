Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen 29 yaşındaki sol bek Özgür Çek, kulübü ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.
2018/19 sezonunda Çaykur Rizespor'dan Kasımpaşa'ya transfer olan 29 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Çek, lacivert-beyazlı kulüp ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Çek, "Kasımpaşa ile kontratımızı karşılıklı olarak sonlandırdık bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim..." ifadelerini kullandı.
Kasımpaşa'da toplamda 33 karşılaşmaya çıkan Özgür Çek, 4 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.
- 22.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Kasımpaşa'da Özgür Çek ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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