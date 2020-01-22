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22 Ocak 2020, Çarşamba
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'da ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da Özgür Çek ile yollar ayrıldı

ekiplerinden 'da forma giyen 29 yaşındaki sol bek , kulübü ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini üzerinden duyurdu.

2018/19 sezonunda Çaykur Rizespor'dan 'ya transfer olan 29 yaşındaki defans oyuncusu , lacivert-beyazlı kulüp ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

üzerinden açıklamada bulunan Çek, "Kasımpaşa ile kontratımızı karşılıklı olarak sonlandırdık bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim..." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'da toplamda 33 karşılaşmaya çıkan Özgür Çek, 4 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 22.01.2020
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