Kasımpaşa'da Özgür Çek ile yollar ayrıldı

2018/19 sezonunda Çaykur Rizespor'dan Kasımpaşa'ya transfer olan 29 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Çek, lacivert-beyazlı kulüp ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Çek, "Kasımpaşa ile kontratımızı karşılıklı olarak sonlandırdık bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim..." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'da toplamda 33 karşılaşmaya çıkan Özgür Çek, 4 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.