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15 Ocak 2020, Çarşamba
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’ya Çekyalı stoper

Kasımpaşa’ya Çekyalı stoper

, 28 yaşındaki Pavelka'nın önerdiği vatandaşı Brecka'yı da aldı.

Kasımpaşa, 28 yaşındaki Pavelka'nın önerdiği vatandaşı Brecka'yı da aldı. Önceki gün 2. Ligi'nde Excelsior'dan Doğucan Haspolat'ı transfer eden lacivert- beyazlılar, Çekya'da Jablonec'te oynayan 25 yaşındaki stoperle 3.5 yıllık imza attı.
  1. 15.1.2020
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