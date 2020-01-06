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06 Ocak 2020, Pazartesi
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’da deprem!

Kasımpaşa’da deprem!

Ligde ilk yarıda inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve 'in yerine 'yu getiren 'da radikal bir karara imza atıldı.

Son 8 maçında 1 galibiyet alan ve İlk yarıyı üst üste 2 yenilginin ardından -8 averajla, 15 puanla ve 14. kapatan Paşa, 8 futbolcusu ile yollarını ayırma kararı aldı. Buna göre lacivert-beyazlılarda; Popov, , Veigneau, Hafez, Uğurcan Yazğılı, Azad Toptik, , Khalili ile yolların ayrılacağı bildirildi. Öte yandan ve 'nın takımda kalacağı, bu iki isimle 2. yarıda yola devam edileceği aktarıldı.

  1. 6.1.2020
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