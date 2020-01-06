Kasımpaşa’da deprem!
Ligde ilk yarıda inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve Kemal Özdeş'in yerine Tayfur Havutçu'yu getiren Kasımpaşa'da radikal bir karara imza atıldı.
Son 8 maçında 1 galibiyet alan ve İlk yarıyı üst üste 2 yenilginin ardından -8 averajla, 15 puanla ve 14. kapatan Paşa, 8 futbolcusu ile yollarını ayırma kararı aldı. Buna göre lacivert-beyazlılarda; Popov, Veysel Sarı, Veigneau, Hafez, Uğurcan Yazğılı, Azad Toptik, Mustafa Pektemek, Khalili ile yolların ayrılacağı bildirildi. Öte yandan Ricardo Quaresma ve Aytaç Kara'nın takımda kalacağı, bu iki isimle 2. yarıda yola devam edileceği aktarıldı.
- 6.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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