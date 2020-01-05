Son dakika: Kasımpaşa'dan flaş karar! 8 futbolcu gönderiliyor
Süper Lig'e inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kasımpaşa'da radikal bir karara imza atıldı. Sezonun ilk yarısını -8 averajla, 15 puanla ve 14. sırada kapatan mavi beyazlılar, büyük bir revizyona gidiyor! Son dakika haberine göre İstanbul temsilcisi, 8 futbolcusu ile yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar!...
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da yönetim, tam 8 futbolcunun biletini kesti.
Buna göre mavi beyazlılarda; Popov, Veysel Sarı, Veugneu, Karim Hafez, Uğurcan, Azad Toptik, Mustafa Pektemek, Khalili ile yolların ayrılacağı bildirildi.
AYTAÇ VE QUARESMA...
Öte yandan Kasımpaşa'da Quaresma ve Aytaç Kara'nın kalacağı, bu iki isimle 2. yarı yola devam edileceği aktarıldı.
LİGDE İSTENMEYEN TABLO
Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile karşı karşıye gelen Kasımpaşa, mücadeleden 5-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. 2019-20 sezonunun ilk 5 haftasında 3 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyetle başlayarak sürpriz bi başlangıç yapan Paşa, toplamda 17 müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
SAVUNMA TOPARLANAMADI
Öte yandan Kasımpaşa, 17. hafta itibariyle 26 golü rakip filelere gönderirken kalesinde 34 gol gördü.
- 05.01.2020
- Güncelleme: 05.01.2020 16:35
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