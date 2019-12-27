Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

, maçının hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

'in 17. haftasında yarın 'e konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

İdman, taktik ve atak sonlandırma çalışmalarıyla tamamlandı.

Lacivert-beyazlı ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

  1. 27.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN