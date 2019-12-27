Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 17. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman, taktik ve atak sonlandırma çalışmalarıyla tamamlandı.
Lacivert-beyazlı ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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