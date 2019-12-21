Kasımpaşa Gaziantep FK saat kaçta? Hangi gün? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ve Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Kasımpaşa - Gaziantep FK karşılaşmasının saatini, gününü merak ediyor... Kasımpaşa Gaziantep FK maçına dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...
Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ve Gaziantep FK karşı karşıya geliyor... Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu ile çıkış yakalamak isterken, Gaziantep FK Rumen Teknik Direktörü Marius Sumudica ile üst sıralara çıkmak istiyor...
SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında bugün Gaziantep Futbol Kulübünü konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek..
PAŞA'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Kasımpaşa, sahasında oynayacağı Gaziantep FK mücadelesine önemli oyuncularından yoksun çıkacak.
Tayfur Havutcu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı takımda Loret Sadiku, Syam Ben Youssef ve Haris Hajradinovic, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Ramazan Köse de sakatlığı nedeniyle müsabakada görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Olivier Veigneau'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
KAYSERİ GÜRAY'I ŞİKAYET ETTİ
Gaziantepli Güray Vural, eski takımı Kayseri'ye attığı golün sevincini sarı- kırmızılı taraftarlar önünde yaşamıştı. Bu sevincin 'Futbol ahlakı ve futbolcunun onurlu duruşundan yoksun şekilde' olduğunu belirten Kayseri, 31 yaşındaki oyuncuyu TFF'ye şikayet etti..
- 21.12.2019
- Güncelleme: 21.12.2019 09:38
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Kasımpaşa Gaziantep FK saat kaçta? Hangi gün? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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