Kasımpaşa Gaziantep FK saat kaçta? Hangi gün? Hangi kanalda? - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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FK saat kaçta? Hangi gün? Hangi kanalda?

Kasımpaşa Gaziantep FK saat kaçta? Hangi gün? Hangi kanalda?

'in 16. haftasında ve FK karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Kasımpaşa - Gaziantep FK karşılaşmasının saatini, gününü merak ediyor... Kasımpaşa Gaziantep FK maçına dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

'in 16. haftasında ve FK karşı karşıya geliyor... Kasımpaşa, yeni ile çıkış yakalamak isterken, Gaziantep FK Rumen Teknik Direktörü Marius Sumudica ile üst sıralara çıkmak istiyor...

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında bugün Gaziantep Kulübünü konuk edecek. Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek..

PAŞA'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Kasımpaşa, sahasında oynayacağı Gaziantep FK mücadelesine önemli oyuncularından yoksun çıkacak.

Tayfur Havutcu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı takımda Loret Sadiku, Syam Ben Youssef ve Haris Hajradinovic, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Ramazan Köse de sakatlığı nedeniyle müsabakada görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Olivier Veigneau'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

KAYSERİ GÜRAY'I ŞİKAYET ETTİ

Gaziantepli Güray Vural, eski takımı Kayseri'ye attığı golün sevincini sarı- kırmızılı taraftarlar önünde yaşamıştı. Bu sevincin 'Futbol ahlakı ve futbolcunun onurlu duruşundan yoksun şekilde' olduğunu belirten Kayseri, 31 yaşındaki oyuncuyu 'ye şikayet etti..

  1. 21.12.2019
  2. Güncelleme: 21.12.2019 09:38
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