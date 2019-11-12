Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanda dayanıklılık koşu çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Kasımpaşa, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
- 12.11.2019
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baksoy Artık kendini kanıtlama zamanı geldi ? Boyu posu yerinde iyi de bir takımdan transfer edildi kendini göstersin artık ?
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misafir hemen gidebilir.ocakta göndersinler.
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Belhanda müjdesi
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hagi10 inşallah satılırda yerine daha kreatif futbolcu alınır. BANEGA
Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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