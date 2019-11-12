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12 Kasım 2019, Salı
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'da maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü 'ni konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanda dayanıklılık koşu çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 12.11.2019
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