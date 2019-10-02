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02 Ekim 2019, Çarşamba
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son haftalarda iyi bir grafik çizen , ’in 7. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Spor Tesisleri'nde, yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma yapan lacivert-beyazlı futbolcular, yarı sahada yapılan çift kale maçla idmanı noktaladı.

Kasımpaşa, maçı hazırlıklarına yarın saat 13.00'da yapacağı antrenman ile devam edecek.

  1. 02.10.2019
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