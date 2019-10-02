Son haftalarda iyi bir grafik çizen Kasımpaşa, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma yapan lacivert-beyazlı futbolcular, yarı sahada yapılan çift kale maçla idmanı noktaladı.
Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 13.00'da yapacağı antrenman ile devam edecek.
- 02.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
Kasımpaşa Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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