MAÇ SONUCU l Kasımpaşa 3-0 Antalyaspor l ÖZET

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazandı ve ilk galibiyetini aldı.

QUARESMA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, oyuna devam edemedi. Mücadelenin 6'ncı dakikasında Aatif Chahechouhe'nun müdahalesiyle yerde kalan Quaresma, kenara gelerek tedavi oldu. Daha sonra oyuna tekrardan dahil olarak kendini bir süre deneyen Portekizli yıldız, karşılaşmaya devam edemedi ve 16'ncı dakikada yerini David Pavelka'ya bıraktı.



Quaresma'nın sakatlığının darbeye bağlı meydana geldiği ve kesin durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı bildirildi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

9. dakikada Hajradinovic'in hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde müsait durumda Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

13. dakikada soldan rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine giren Chahechouhe'nin yerden ortasında penaltı noktası civarında Diego'nun köşeye etkili şutunda kaleci Fatih iki hamlede topu kontrol etti.

32. dakikada Hajradinovic'in bu sefer soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde Thiam'a çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Boffin, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada gelişen hızlı hücumda Mukairu'nun ara pasında Leschuk'un kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada savunma arkasına atılan ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Thiam'ın yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla çeldi.

45. dakikada sol çizgide Hafez ile verkaç yapan Hajradinovic'in etkili ortasında ceza sahası içinde İlhan Depe'nin topuk vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.