Kasımpaşa'nın ikinci etap kamp programı belli oldu - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Kasımpaşa'nın ikinci etap kamp programı belli oldu

'nın ikinci etap kamp programı belli oldu

Kasımpaşa'nın ikinci etap kamp programı belli oldu

, ikinci etap kamp çalışmaları için Pazartesi günü 'nın Graz kentine gidecek ve 1 Ağustos Perşembe gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

, ikinci etap kamp çalışmaları için Pazartesi günü 'nın Graz kentine gidecek ve 1 Ağustos Perşembe gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Kasımpaşa'nın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız, ikinci etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü Avusturya'nın Graz kentine gidecek ve burada üç hazırlık karşılaşması oynayıp, 1 Ağustos günü yurda dönecek. Takımımız, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü 'ın Puskas FC takımı ile, 28 Temmuz 2019 Pazar günü takımı Al İttifak ile ve 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü Makedonya takımı Vardar Skopje ile hazırlık maçları oynayacaktır.

Öte yandan 1. etap kamp çalışmalarını sürdüren takımımız, Avusturya kampı öncesinde 19 Temmuz 2019 Cuma günü saat 18:00'da Pendikspor ile bir hazırlık karşılaşması oynayacaktır."
  1. 02.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa'nın ikinci etap kamp programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN