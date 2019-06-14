Jorge Fernandes Kasımpaşa'da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Portekizli defans oyuncusu Jorge Filipe Oliveira Fernandes ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Jorge Filipe Oliveira Fernandes'in bonservisi Porto'da.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Portekizli defans oyuncusu Jorge Filipe Oliveira Fernandes ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Portekiz Süper Lig ekiplerinden Porto takımının 22 yaşındaki Portekiz'li defans oyuncusu Jorge Filipe Oliveira Fernandes ile Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza atmıştır."
- 14.06.2019
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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