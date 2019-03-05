Denizli korkuttu – Fotomaç – 05 Mart 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Denizli korkuttu

Denizli korkuttu

2. yarıya çıkamadı.

2. yarıya çıkamadı. Devre biterken taraftarın istifaya çağırdığı deneyimli çalıştırıcının tansiyonu çıktı. Yerine yardımcısı Sarp Yiğit görev yaptı. Denizli "Doktor tansiyonum yükselince tedbir alınması gerektiğini söyledi. Geri çevirmedim" dedi.

PUANI HATIRLADI
ekibi Kasımpaşa ikinci yarıda ilk puanını 'dan aldı. Kasımpaşa, 2-0 geriye düştüğü maçın ikinci devresine hükmetti. İstanbul temsilcisi Perica ve Trezeguet'nin penaltıdan attığı gollerle 2-2'yi yakaladı. Kasımpaşa böylece ligin ikinci yarısında puanla tanışmış oldu.

  1. 5.3.2019
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