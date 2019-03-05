Denizli korkuttu
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli 2. yarıya çıkamadı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli 2. yarıya çıkamadı. Devre biterken taraftarın istifaya çağırdığı deneyimli çalıştırıcının tansiyonu çıktı. Yerine yardımcısı Sarp Yiğit görev yaptı. Denizli "Doktor tansiyonum yükselince tedbir alınması gerektiğini söyledi. Geri çevirmedim" dedi.
PUANI HATIRLADI
İstanbul ekibi Kasımpaşa ikinci yarıda ilk puanını Trabzonspor'dan aldı. Kasımpaşa, 2-0 geriye düştüğü maçın ikinci devresine hükmetti. İstanbul temsilcisi Perica ve Trezeguet'nin penaltıdan attığı gollerle 2-2'yi yakaladı. Kasımpaşa böylece ligin ikinci yarısında puanla tanışmış oldu.
- 5.3.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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