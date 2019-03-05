Denizli korkuttu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli 2. yarıya çıkamadı. Devre biterken taraftarın istifaya çağırdığı deneyimli çalıştırıcının tansiyonu çıktı. Yerine yardımcısı Sarp Yiğit görev yaptı. Denizli "Doktor tansiyonum yükselince tedbir alınması gerektiğini söyledi. Geri çevirmedim" dedi.



PUANI HATIRLADI

İstanbul ekibi Kasımpaşa ikinci yarıda ilk puanını Trabzonspor'dan aldı. Kasımpaşa, 2-0 geriye düştüğü maçın ikinci devresine hükmetti. İstanbul temsilcisi Perica ve Trezeguet'nin penaltıdan attığı gollerle 2-2'yi yakaladı. Kasımpaşa böylece ligin ikinci yarısında puanla tanışmış oldu.