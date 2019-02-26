Kasımpaşa'da kupa mesaisi
26 Şubat 2019, Salı
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'da kupa mesaisi

Kasımpaşa'da kupa mesaisi

çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Perşembe günü Akhisarspor'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Tobias Heintz'ın katılmadığı belirtildi.

, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 26.02.2019
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