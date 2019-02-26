Kasımpaşa'da kupa mesaisi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Perşembe günü Akhisarspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Tobias Heintz'ın katılmadığı belirtildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 26.02.2019
- Emiliano Sala'yı taşıyan uçak ile ilgili rapor yayımlandı
- Fenerbahçe'den Şenol Güneş'e göndermeli paylaşım
- Beşiktaş taraftarlarıyla Şenol Güneş arasında tartışma
- Ersun Yanal: “Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe olacak bunun acısını çıkartacağız”
- Şenol Güneş: “Beraberlik de olsa bu bir kayıptır”
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Kasımpaşa'da kupa mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.