Khalili 21 maç sonra – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Khalili 21 maç sonra

Khalili 21 maç sonra

'da Abdul Rahman Khalili, 'de 21 hafta sonra ilk kez forma giydi.

İlk hafta maçında yaşadığı sakatlığın ardından sağ uyluk arka adalesinden operasyon geçiren asıllı oyuncu, dün akşam sahalara döndü.
  1. 18.2.2019
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