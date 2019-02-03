Paşa Paşa Yiğido – Fotomaç – 03 Şubat 2019
06 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Paşa Paşa Yiğido

Paşa Paşa Yiğido

Paşa Paşa Yiğido

Sivas, deplasmanda ’yı (2) ve Kılınç’ın golleriyle devirdi. Perica gol atsa da Diagne’nin yokluğu belli oluyor.

20 gollü yıldızı Diagne'yi 10 milyon euro'ya G.Saray'a satan kötü gidişini sürdürürken, Sivas 3 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Maça hızlı başlayan Sivas, 6. dakikada yeni yıldızı Diabate'nin asistinde Kılınç'ın golüyle öne geçti. 14'te Perica skoru eşitledi. 66'da Diabate, bir asist daha yaptı ve Kone, Yiğidolar'ı bir kez daha öne geçirdi: 1-2. 69'da bir Kone takımını galibiyete taşıdı: 1-3. Kasımpaşa, Diagne'siz ligde çıktığı 3 maçı (2 maç cezalıydı) da kaybetti. ise 3 maçlık kazanamama serisini 'da bitirdi.

  1. 3.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Paşa Paşa Yiğido haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN