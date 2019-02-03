Paşa Paşa Yiğido
Sivas, deplasmanda Kasımpaşa’yı Arouna Kone (2) ve Emre Kılınç’ın golleriyle devirdi. Perica gol atsa da Diagne’nin yokluğu belli oluyor.
20 gollü yıldızı Diagne'yi 10 milyon euro'ya G.Saray'a satan Kasımpaşa kötü gidişini sürdürürken, Sivas 3 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Maça hızlı başlayan Sivas, 6. dakikada yeni yıldızı Diabate'nin asistinde Emre Kılınç'ın golüyle öne geçti. 14'te Perica skoru eşitledi. 66'da Diabate, bir asist daha yaptı ve Kone, Yiğidolar'ı bir kez daha öne geçirdi: 1-2. 69'da bir Kone takımını galibiyete taşıdı: 1-3. Kasımpaşa, Diagne'siz ligde çıktığı 3 maçı (2 maç cezalıydı) da kaybetti. Sivasspor ise 3 maçlık kazanamama serisini İstanbul'da bitirdi.
- 3.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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