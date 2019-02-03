Paşa Paşa Yiğido

20 gollü yıldızı Diagne'yi 10 milyon euro'ya G.Saray'a satan Kasımpaşa kötü gidişini sürdürürken, Sivas 3 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Maça hızlı başlayan Sivas, 6. dakikada yeni yıldızı Diabate'nin asistinde Emre Kılınç'ın golüyle öne geçti. 14'te Perica skoru eşitledi. 66'da Diabate, bir asist daha yaptı ve Kone, Yiğidolar'ı bir kez daha öne geçirdi: 1-2. 69'da bir Kone takımını galibiyete taşıdı: 1-3. Kasımpaşa, Diagne'siz ligde çıktığı 3 maçı (2 maç cezalıydı) da kaybetti. Sivasspor ise 3 maçlık kazanamama serisini İstanbul'da bitirdi.