Kasımpaşa Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
27 Ocak 2019, Pazar
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maçının hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

, 'in 19. haftasında yarın oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Stipe Perica'nın da yer aldığı belirtildi.

Sakatlığı geçen Abdul Rahman Khalili'nin takımla çalışmalara katıldığı aktarılırken, sakatlığı süren 'nın antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

maçının hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, kendi tesislerinde kampa girdi.

  1. 27.1.2019 23:02
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