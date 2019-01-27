Kasımpaşa Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Stipe Perica'nın da yer aldığı belirtildi.
Sakatlığı geçen Abdul Rahman Khalili'nin takımla çalışmalara katıldığı aktarılırken, sakatlığı süren Veysel Sarı'nın antrenmanda yer almadığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, kendi tesislerinde kampa girdi.
- 27.1.2019 23:02
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Kasımpaşa Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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