Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
26 Ocak 2019, Cumartesi
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'da maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

, 'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübünden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, hafif sakatlıkları bulunan Veysel Sarı ve Mbaye Diagne'nin katılmadığı belirtildi. Abdul Rahman Khalili'nin ise takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarına devam etti bildirildi.

Lacivert-beyazlı ekipte, Veysel, Diagne ve Josue Sa cezaları nedeniyle maçında forma giyemeyecek. Deneyimli teknik adam Mustafa Denizli'nin idman sonunda kadro kurmakta zorlandığını ifade ettiği de kaydedildi.

Lacivert-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

  1. 26.1.2019 19:04
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