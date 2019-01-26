Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, hafif sakatlıkları bulunan Veysel Sarı ve Mbaye Diagne'nin katılmadığı belirtildi. Abdul Rahman Khalili'nin ise takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarına devam etti bildirildi.
Lacivert-beyazlı ekipte, Veysel, Diagne ve Josue Sa cezaları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Deneyimli teknik adam Mustafa Denizli'nin idman sonunda kadro kurmakta zorlandığını ifade ettiği de kaydedildi.
Lacivert-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.
- 26.1.2019 19:04
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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