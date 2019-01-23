Kasımpaşa şokta! Diagne...
23 Ocak 2019, Çarşamba
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şokta! ...

Kasımpaşa şokta! Diagne...

, ’nın gol kralı ’ye, kupada Alanya maçında rakibine tükürüp kırmızı gördüğü için 4 maç men cezası verdi.

Başakşehir, Sivas ve Ankaragücü maçlarında oynayamayacak olan Senegalli yıldız, 22. haftada evlerindeki Galatasaray karşılaşmasında forma giyecek.

  1. 23.1.2019
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