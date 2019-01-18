Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Kupa maçında kısa süre oynayan ya da forma giymeyen futbolcuların ise idmanda top kazanma ve şut çalışmaları yaptıkları kaydedildi.
Sakatlığı süren Abdul Rahman Khalili'nin antrenmanda yer almadığı ifade edildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.
- 18.1.2019 21:00
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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