Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
18 Ocak 2019, Cuma
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maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor ile dün oynanan son 16 turu maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Kupa maçında kısa süre oynayan ya da forma giymeyen futbolcuların ise idmanda top kazanma ve şut çalışmaları yaptıkları kaydedildi.

Sakatlığı süren Abdul Rahman Khalili'nin antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

, yarın yapacağı idmanla mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

  1. 18.1.2019 21:00
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