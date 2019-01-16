Paşa’da 2 eksik – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
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Paşa’da 2 eksik

Paşa’da 2 eksik

'nda yarın 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

'nda yarın 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert beyazlılarda, sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe'nin antrenmanda yer almadığı aktarıldı.

  1. 16.1.2019
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