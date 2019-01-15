Kasımpaşa'dan çifte bomba!

Transferin hareketli kulübü Kasımpaşa, Heintz ve Azad Toptik'ten sonra iki ismi daha kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlılar daha önceden anlaşmaya vardığı Hırvatistan'da Osijek'te forma giyen Boşnak 10 numara Haris Hajradinovic ile İtalya'da Udinese forması giyen kaleci Simon Scuffet'la kadrosunu takviye etti. 24 yaşındaki Hajradinovic ile 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık imza atılırken, 22 yaşındaki İtalyan eldiven Scuffet'ın sezon sonuna kadar kiralanacağı öğrenildi. Genç file bekçisinin, şampiyonluk mücadelesi veren Kasımpaşa'ya imza atmak için İtalya'dan yola çıktığı bildirildi.



'SIRRIMIZ TAKIMDAŞLIK'



Kasımpaşa'nın Portekizli stoperi Jouse Sa, ilk yarıdaki başarının sırrını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, "Sahip olduğumuz grup takım olarak üst seviyede. İlk yarıdaki başarımızın sırrı da takımdaşlık ruhu. Burada herkes kendisini aile gibi hissediyor" diye konuştu.