Kasımpaşa'da kupa mesaisi sürüyor
14 Ocak 2019, Pazartesi
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'da kupa mesaisi sürüyor

Kasımpaşa'da kupa mesaisi sürüyor

, 'nda 17 Ocak Perşembe günü Aytemiz ile deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Antalya'da devre arası kampının gerçekleştirildiği otelin sahasında teknik direktör yönetimindeki antrenmanda top kazanma, topa sahip olma çalışmalarının ardından minyatür kale maç yapıldığı ifade edildi.

İdmanın yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe'nin antrenmanda yer almadığı belirtildi.

, yarın yapacağı idmanla Aytemiz mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

  1. 14.1.2019 20:15
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