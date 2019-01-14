Kasımpaşa Simone Scuffet ile anlaştı!
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 29 puan ile 4.sırada tamamlayan Kasımpaşa, ligin ikinci yarısında da şampiyonluk yarışında var olmak için devre arası transfer döneminde dördüncü transferini İtalyan ekiplerinden Udinese'nin kalecisi Simone Scuffet ile yaptı.
Kasımpaşa ara transfer döneminde hareketli günler geçiriyor. İtalya Ligi Serie A takımlarından Udinese'nin kalecisi Simone Scuffet'i kiralayan lacivert-beyazlı kulüp, Haris Hajradinovic'e imza attırdı.
Hırvatistan 1. lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, Sportif Direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde 3,5+1 yılllığına (opsiyonlu) imza attı.
Kasımpaşa Tobias Heinz ve Azad Toptik'i de renklerine bağlayıp kadrosunu güçlendirmişti.
- 14.1.2019 19:01
- Güncelleme: 14.1.2019 19:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kasımpaşa Simone Scuffet ile anlaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.