Kasımpaşa Simone Scuffet ile anlaştı!
14 Ocak 2019, Pazartesi
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ile anlaştı!

Kasımpaşa Simone Scuffet ile anlaştı!

'in ilk devresini 29 puan ile 4.sırada tamamlayan , ligin ikinci yarısında da şampiyonluk yarışında var olmak için devre arası transfer döneminde dördüncü transferini İtalyan ekiplerinden Udinese'nin kalecisi ile yaptı.

ara transfer döneminde hareketli günler geçiriyor. İtalya Ligi Serie A takımlarından Udinese'nin kalecisi 'i kiralayan lacivert-beyazlı kulüp, Haris Hajradinovic'e imza attırdı.

Hırvatistan 1. lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, Sportif Direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde 3,5+1 yılllığına (opsiyonlu) imza attı.

Kasımpaşa Tobias Heinz ve Azad Toptik'i de renklerine bağlayıp kadrosunu güçlendirmişti.

  1. 14.1.2019 19:01
  2. Güncelleme: 14.1.2019 19:29
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