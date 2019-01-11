Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fotomaç'a çok özel açıklamalar yaptı. 4 takımın lider Başakşehir'in ardında averajla sıralandığı şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak çarpıcı ön görülerde bulunan usta çalıştırıcı şunları söyledi: "Kasımpaşa'da görev almaya başladığım 2 veya 3. haftasında söyledim; 28-29. haftalarda önümüzdeki rakiple aramızda 4-5 puan fark varsa şampiyon oluruz. Oradaki koşullar çok farklıdır. Bu bir kehanet değil. Ligde 17 maçın puan hesabını yapsam çok şaşma payı olmaz. Rakiplerimle ilgili yaptığım hesaplarda özellikle hiç şaşma olmaz. Bu sene anormal bir şey olmazsa 2.1 puan ortalaması şampiyon yapar. Hatta bunun bile altına düşebilir. 2.1 ortalamayı yakalayabilecek takımlar şu an ligde ilk 6 sırada yer alıyor. Başakşehir çok avantajlı tabii. Ama üst grup ilk 5 hafta içinde şekillenir. Kimlerin şampiyonluğa oynayacağı ortaya çıkabilir veya arapsaçına dönebilir. Ligde ilk 5 hafta zirveyi çok karıştıracak maçlar var. Bu lig öyle bir lig ki namağlup küme bile düşebilirsin. 37 puan düşme hattında nefes aldırır. Şampiyonluk için ise 70 veya biraz altında puan olabilir."



'TREZEGUET İÇİN 11 MİLYON EURO'YU REDDETTİK'



"Trezeguet'e 11 milyon Euro'luk bir teklif vardı. Ama kabul etmedik. Gerçekten önemli bir meblağ. Ama hedefine ulaşmak için yoluna devam etmek istiyorsan, o ayarda oyuncu alman lazım. Alternatif olarak Heintz'ı aldık 1 milyon Euro'ya."



'ÜLKE TAKIMI YAPMAK İSTİYORUZ'



"Başakşehir yıllardır çizgisi devam eden bir takım. Devamlılığı sağlamış durumdalar. O manada çok avantajlılar. Taraftardan onlar da mahrum biz de mahrumuz. Ama bizim bunu geliştirme şansımız daha fazla. Ben futbola başladığım zamanda dahi, Kasımpaşa futbolun içinde var olan önemli bir markaydı. Şimdi onu geri getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de büyük taraftar kitlelerini peşinden sürükleyen takımlar hep semt takımları. Onlar önce semt takımıydı, sonra şehir takımı oldular, şimdi ülke takımı oldular. Kasımpaşa'yı da ülke takımı yapmak istiyoruz. Ama tabii ki bu 3-5 ayda gerçekleşecek bir şey değil."



"BİZİM MAÇTA FENERBAHÇE'Yİ BEĞENDİM"



"Bizim maçta Fenerbahçe'yi beğendim. Futbolda psikolojiyi olumlu-olumsuz yaşarsınız. Fenerbahçe bunu olumsuz yaşayan grup oldu. 2-0 öne geçip kendi sahasında kazanamadığı maçlar oldu. Devre arası çok iyi bir süreç Fenerbahçe için. Grafiği aşağı doğru iken, araya girilmesi teknik adam için çok önemli."



'TRANSFERİ KAPATTIK'



"Transferi bitirdik. Toplam 4 takviye yaptık. Hem saha içine hem saha kenarına alternatifi artıracak isimleri kadromuza kattık. Transfer politikamız şu: Hem iş yapsın hem de ileride kulübe ekonomik değer katsın. Yaptığımız transferlerin en yaşlısı 24 yaşında. 19-20-23 ve 24 yaşında aldığımız oyuncular."



'KASIMPAŞA'DA İLKİ YAŞAMAK İSTİYORUZ'



"İlk hedefimiz Kasımpaşa'ya daha önce tarihinde yaşamadığı bir şeyi yaşatmak. Bunu yaparsak görevimizi yerine getirmiş oluruz. Kasımpaşa Avrupa kupalarına hiç katılamamış, Türkiye Kupası alamamış. Öncelik Avrupa'da kendimizi göstermek."



'MALİ DEVRİM TARİHİ FIRSAT'



"Yine devletin bir yardım eli uzanıyor. Bunu iyi değerlendirmesi lazım kulüplerin. Yoksa Türkiye'de 5-6 yıl sonra futbol diye bir spor dalı olmayabilir. Kulüplerimiz bir atasözünü şiar edinmeli: Damdan düşen, halden anlar. Biz damdan düştük, bir daha düştün mü artık kalkamazsın."