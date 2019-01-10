Spor Toto Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Benfica'dan Varela ve NK Osijek'ten Haris ile anlaşma sağladı.
Kasımpaşa, Benfica'nın Portekizli kalecisi Bruno Varela ve NK Osijek takımından 1994 doğumlu Haris Hajradinovic'i renklerine kattı. Lacivert beyazlı kulübün transferleri resmi olarak da açıklaması bekleniyor.
- 10.1.2019 11:46
- Güncelleme: 10.1.2019 12:08
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Sihirli dokunuş
Toplam 3
Yorum
CDTRF TS bizim ilk sevgilimiz...şampiyonluğa ulaşırsa da ulaşmazsa da o hep sevgilimiz. Ne büyük bir gurur ve onur Trabzonsporlu olmak.
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Ağaoğlu: "2019 verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak"
Toplam 2
Yorum
baksoy Başkan dedin mi senin gibi olacak hem işi bilecek hem de kulübü iyi yönetecek ?
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Ağaoğlu: "2019 verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak"
Toplam 2
Yorum
baksoy Başkan dedin mi senin gibi olur sayın AĞAOĞLU hem bu işi biliyorsun hem kulübü iyi yönetiyorsun ?
Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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