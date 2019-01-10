Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
10 Ocak 2019, Perşembe
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'dan çifte transfer: ve ...

Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...

'in flaş ekiplerinden , 'dan ve NK Osijek'ten ile anlaşma sağladı.

, 'nın Portekizli kalecisi Bruno ve NK Osijek takımından 1994 doğumlu Hajradinovic'i renklerine kattı. Lacivert beyazlı kulübün transferleri resmi olarak da açıklaması bekleniyor.

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  1. 10.1.2019 11:46
  2. Güncelleme: 10.1.2019 12:08
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