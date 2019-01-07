Kasımpaşa’da 3 eksik var – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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’da 3 eksik var

Kasımpaşa’da 3 eksik var

İkinci devre hazırlıklarını tesislerinde sürdüren , yaptığı antrenmanla birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

İkinci devre hazırlıklarını tesislerinde sürdüren , yaptığı antrenmanla birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Lacivert- beyazlılarda yönetimindeki antrenmana, sakatlıkları süren Khalili, İlhan Depe ve kaleci Eray Birniçan katılmadı.

  1. 7.1.2019
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