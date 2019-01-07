Kasımpaşa’da 3 eksik var
İkinci devre hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Kasımpaşa, yaptığı antrenmanla birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.
İkinci devre hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Kasımpaşa, yaptığı antrenmanla birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Lacivert- beyazlılarda Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmana, sakatlıkları süren Khalili, İlhan Depe ve kaleci Eray Birniçan katılmadı.
- 7.1.2019
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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