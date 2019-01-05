Kasımpaşa’dan transfer şov

Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, daha önceden anlaştığı Norveç'te Sarpsborg'da oynayan 20 yaşındaki sol kanat Tobias Heintz ile 3.5 yıllık imza attı. Bu sezon Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde rakibi olan Heintz, temsilcimizin 3-2 kazandığı maçta 1 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Genç futbolcu, ligde de 26 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı. İmza töreninde konuşan Heintz, Paşa'da oynamak için sabırsızlandığını söyledi. Yetenekli oyuncu için 800 bin Euro bonservis ödendiği bildirildi. Paşa'nın diğer transferi ise Stuttgart altyapısından Azad Toptik oldu. 19 yaşındaki sol açık ile 2.5 yıllık imza atıldı.



'DİAGNE 34 GOLÜN ALTINA DÜŞMEZ'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2. devre için çarpıcı açıklamalar yaptı. İlk yarıda 20 gol atan Senegalli yıldızları Diagne'nin 34 golün altına düşmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Denizli, şampiyonluk yarışıyla ilgili ise, "30. haftaya kadar devam eder ve 3 takım kalır. Umarım biri biz oluruz" dedi.