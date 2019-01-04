Kasımpaşa Norveçli orta saha Heintz'e imzayı attırdı
04 Ocak 2019, Cuma
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Norveçli orta saha Heintz'e imzayı attırdı

Kasımpaşa Norveçli orta saha Heintz'e imzayı attırdı

Kulübü, Norveç 1. Lig ekiplerinden Sarpsborg'un 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

Kulübü, Norveç 1. Lig ekiplerinden Sarpsborg'un 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattı.
Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde Tobias Heintz, 3.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

  1. 4.1.2019 14:06
  2. Güncelleme: 4.1.2019 14:11
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