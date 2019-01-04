Kasımpaşa Azad Toptik'i transfer etti
04 Ocak 2019, Cuma
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'i transfer etti

Kasımpaşa Azad Toptik'i transfer etti

, (Bundesliga) ekibi Stuttgart'tan 'i kadrosuna kattı.

, (Bundesliga) ekibi Stuttgart'tan 'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart'ın rezerv takımında forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

  1. 4.1.2019 15:11
  2. Güncelleme: 4.1.2019 16:17
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