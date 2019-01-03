Paşa’dan işbaşı

Kasımpaşa, ikinci devre hazırlıklarına başladı. Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar yaptığı bildirildi. Sakatlığı devam eden Khalili'nin idmana katılmadığı aktarıldı.



DİAGNE'YE REKOR TEKLİF

Kasımpaşa'da ilk yarıda attığı 20 golle takımını sırtlayan Diagne'ye transfer teklifi yağıyor. TRT Spor'un haberine göre ismi açıklanmayan bir Katar kulübü, 12 milyon euro teklif etti. Paşa ise 20 milyon euro istedi. Tarafların orta yolda buluşması halinde transferin gerçekleşeceği kaydedildi.