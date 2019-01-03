Paşa’dan işbaşı
Kasımpaşa, ikinci devre hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa, ikinci devre hazırlıklarına başladı. Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar yaptığı bildirildi. Sakatlığı devam eden Khalili'nin idmana katılmadığı aktarıldı.
DİAGNE'YE REKOR TEKLİF
Kasımpaşa'da ilk yarıda attığı 20 golle takımını sırtlayan Diagne'ye transfer teklifi yağıyor. TRT Spor'un haberine göre ismi açıklanmayan bir Katar kulübü, 12 milyon euro teklif etti. Paşa ise 20 milyon euro istedi. Tarafların orta yolda buluşması halinde transferin gerçekleşeceği kaydedildi.
- 3.1.2019
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Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
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Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği başladı
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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