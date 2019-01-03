Paşa’dan işbaşı – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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Paşa’dan işbaşı

Paşa’dan işbaşı

, ikinci devre hazırlıklarına başladı.

, ikinci devre hazırlıklarına başladı. Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar yaptığı bildirildi. Sakatlığı devam eden Khalili'nin idmana katılmadığı aktarıldı.

DİAGNE'YE REKOR TEKLİF
Kasımpaşa'da ilk yarıda attığı 20 golle takımını sırtlayan 'ye teklifi yağıyor. Spor'un haberine göre ismi açıklanmayan bir kulübü, 12 milyon euro teklif etti. Paşa ise 20 milyon euro istedi. Tarafların orta yolda buluşması halinde transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

  1. 3.1.2019
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