Kasımpaşa ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ritmik ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idmanın, minyatür kale ile yarı sahada 4 kaleli oyunun ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- 3.1.2019 22:21
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
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bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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