Kasımpaşa ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
03 Ocak 2019, Perşembe
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ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ritmik ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idmanın, minyatür kale ile yarı sahada 4 kaleli oyunun ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

  1. 3.1.2019 22:21
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