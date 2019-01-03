Kasımpaşa ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ritmik ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idmanın, minyatür kale ile yarı sahada 4 kaleli oyunun ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.