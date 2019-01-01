Kasımpaşa yarın topbaşı yapacak
Lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yarın gerçekleştirecek.
Kasımpaşa Futbol Takımı, sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.
Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık'ta Beşiktaş'ı 4-1 yenen ve ilk yarıyı 29 puanla 4. sırada tamamlayan lacivert-beyazlılarda teknik direktör Mustafa Denizli, futbolcularına 10 gün izin verdi.
İzni sona eren lacivert-beyazlı takım, tatil dönüşü ilk antrenmanını Kemerburgaz'daki tesislerinde gerçekleştirecek. Bir süre İstanbul'da çalışacak Kasımpaşa'da kamp programı ise henüz belli olmadı.
Kasımpaşa, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak.
- 1.1.2019 13:19
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
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