Kasımpaşa'nın "King Kong"u durdurulamıyor
24 Aralık 2018, Pazartesi
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'nın ""u durdurulamıyor

Kasımpaşa'nın "King Kong"u durdurulamıyor

'da bu sezon forma giydiği 17 maçta 20 gol kaydeden , son 20 yılda 'de ilk yarıların en golcü futbolcusu oldu.

Lacivert-beyazlı takımda golleriyle adından söz ettiren Senegalli milli futbolcu, tarihi bir performansa imza atıyor.

Bu sezonun ilk yarısına 20 gol sığdıran 27 yaşındaki santrfor, 'ın Brezilyalı eski futbolcusu 'i geride bırakarak ligde son 20 yılda ilk yarıların en golcü oyuncusu olarak ön plana çıktı.

Jardel, Galatasaray formasıyla 2000-2001 sezonunun ilk yarısında 18 kez fileleri havalandırmıştı.

Diagne, 'nın 'ı 4-1 yendiği mücadelede attığı ilk golün ardından Jardel'i geçti. 27 yaşındaki golcü oyuncu, siyah-beyazlılar karşısında attığı ikinci golle de bu performansını geliştirdi.

Senegalli santrfor, 'de son 20 yılın gol krallarının ilk yarı performansıyla kıyaslandığında ve 'yi akıllara getirdi.

Burak, 2011-2012 sezonunun ilk yarısında formasıyla 16 kez fileleri havalandırmıştı. Milli futbolcu, sezon sonunda bu sayıyı 33'e çıkararak gol kralı unvanını almıştı. Trabzonsporlu eski oyuncu Fatih Tekke ise en skorer isim olarak tamamladığı 2004-2005 sezonunun ilk yarısında 15 kez skor tabelasını değiştirmişti. Şu an 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Tekke, söz konusu sezonda 31 gol kaydetmişti.

LİGDE 34 MAÇTA 32 GOL
Attığı gollerin ardından maske takarak yaptığı sevinçle "" karakterini taklit ettiğini dile getiren Diagne, Süper Lig kariyerinde 34 maçta 32 kez fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa'da 2017-2018'in ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta 12 gol atan Senegalli oyuncu, bu sezon ise sahaya çıktığı 17 mücadelede 20 defa ağları sarstı.

SADECE GÖZTEPE'YE GOLÜ YOK
, Süper Lig'de bu sezon mücadele eden Kasımpaşa dışındaki 17 takımdan sadece 'ye gol atamadı.

Senegalli oyuncu, 2017-2018'in ikinci ve bu sezonun ilk yarılarını kapsayan kariyerinde ligdeki 16 takımın ağlarını havalandırmayı başardı.

Diagne, bu sezon ligin ilk yarısında Trabzonspor, Göztepe, ve dışındaki 13 ekibin filelerini sarstı. Senegalli oyuncu, bu takımlardan Trabzonspor, Antalyaspor ve Kayserispor'a karşı ise geçen sezon gol sevinci yaşamıştı.

  1. 24.12.2018 11:21
  2. Güncelleme: 24.12.2018 11:27
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