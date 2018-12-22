Trezeguet affedildi – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Trezeguet affedildi

Trezeguet affedildi
'da zam alamadığı gerekçesiyle takımla idmanlara çıkmayan Trezeguet, kadro dışı bırakılmıştı. Mısırlı oyuncu, dün akşam idmanı öncesi takım arkadaşlarından özür diledi. Teknik heyet ve yönetim aldığı kararla oyuncuyu affetti.
  1. 22.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trezeguet affedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN