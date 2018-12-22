Maçtan mutlu ayrılırız – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Maçtan mutlu ayrılırız

Maçtan mutlu ayrılırız
, bugünkü maçı hakkında yorumda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bütün çabamız hem taraftarımızın güzel bir maç seyretmesi hem de mücadeleden mutlu ayrılmak üzerine olacaktır" ifadesini kullandı. Seyirciye iyi futbol izletmeyi sürdürmek istediklerini aktaran deneyimli teknik hoca, "Hedefimiz Kasımpaşa'yı Avrupa'ya taşımak. Bunu mutlaka başaracağız" değerlendirmesi yaptı.
  1. 22.12.2018
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