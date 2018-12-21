Trezeguet krizi sürüyor – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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Trezeguet krizi sürüyor

Trezeguet krizi sürüyor

'ın Alİttihad takımından gelen teklif kabul edilmeyince yönetime rest çeken , dünkü idmanda da yer almadı.

'ın Alİttihad takımından gelen teklif kabul edilmeyince yönetime rest çeken , dünkü idmanda da yer almadı. 1 haftadır bireysel olarak çalışan Mısırlı yıldızdan 10 milyon euro gelir beklendiği öğrenildi.

  1. 21.12.2018
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