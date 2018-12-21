Trezeguet krizi sürüyor
Suudi Arabistan'ın Alİttihad takımından gelen teklif kabul edilmeyince yönetime rest çeken Kasımpaşalı Trezeguet, dünkü idmanda da yer almadı.
Suudi Arabistan'ın Alİttihad takımından gelen teklif kabul edilmeyince yönetime rest çeken Kasımpaşalı Trezeguet, dünkü idmanda da yer almadı. 1 haftadır bireysel olarak çalışan Mısırlı yıldızdan 10 milyon euro gelir beklendiği öğrenildi.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
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