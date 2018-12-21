Trezeguet krizi sürüyor

Suudi Arabistan'ın Alİttihad takımından gelen teklif kabul edilmeyince yönetime rest çeken Kasımpaşalı Trezeguet, dünkü idmanda da yer almadı. 1 haftadır bireysel olarak çalışan Mısırlı yıldızdan 10 milyon euro gelir beklendiği öğrenildi.