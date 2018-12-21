Mustafa Denizli'den Beşiktaş maçı yorumu
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: "Bütün çabamız hem taraftarımızın güzel bir maç seyretmesi hem de mücadeleden mutlu ayrılmak üzerine olacaktır"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile yapacakları mücadeleden güzel bir futbolla, mutlu ayrılmak istediklerini belirtti.
Denizli, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ilk yarının son maçında kendileriyle aynı puana sahip, daha önce görev yaptığı değerli bir takımla karşı karşıya geleceklerini kaydederek, "Bütün çabamız hem taraftarımızın güzel bir maç seyretmesi hem de mücadeleden mutlu ayrılmak üzerine olacaktır." ifadesini kullandı.
Türk futbol seyircisine iyi futbol izletmeye devam etmek istediklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Her konuşmamda söylüyorum, hedefimiz Kasımpaşa'yı Avrupa'ya taşımak. Bunu mutlaka başaracağız. Kasımpaşalıların bundan şüphesi olmasın. Beşiktaş ile çok güzel bir maç oynayacağımıza kesinlikle eminim." değerlendirmesinde bulundu.
- 21.12.2018 16:23
- Güncelleme: 21.12.2018 18:27
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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