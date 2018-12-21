Mustafa Denizli'den Beşiktaş maçı yorumu
21 Aralık 2018, Cuma
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Mustafa Denizli'den Beşiktaş maçı yorumu

Kasımpaşa Teknik Direktörü : "Bütün çabamız hem taraftarımızın güzel bir maç seyretmesi hem de mücadeleden mutlu ayrılmak üzerine olacaktır"

Kasımpaşa Teknik Direktörü , 'in 17. haftasında yarın sahalarında ile yapacakları mücadeleden güzel bir futbolla, mutlu ayrılmak istediklerini belirtti.

Denizli, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ilk yarının son maçında kendileriyle aynı puana sahip, daha önce görev yaptığı değerli bir takımla karşı karşıya geleceklerini kaydederek, "Bütün çabamız hem taraftarımızın güzel bir maç seyretmesi hem de mücadeleden mutlu ayrılmak üzerine olacaktır." ifadesini kullandı.

Türk seyircisine iyi futbol izletmeye devam etmek istediklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Her konuşmamda söylüyorum, hedefimiz Kasımpaşa'yı Avrupa'ya taşımak. Bunu mutlaka başaracağız. Kasımpaşalıların bundan şüphesi olmasın. Beşiktaş ile çok güzel bir maç oynayacağımıza kesinlikle eminim." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 21.12.2018 16:23
  2. Güncelleme: 21.12.2018 18:27
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