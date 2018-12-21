Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş ile yarın saat 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 18.00'de başladı ve bir saate yakın sürdü.
Kasımpaşalı oyuncular antrenmana ritmik ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam ettiler. Antrenman, yarı sahada yapılan taktiksel çift kale maç ile devam ederken, ardından yapılan soğuma hareketleri ile sona erdi.
Sakatlığı devam eden İlhan Depe antrenmana katılmadı. Abdul Rahman Khalili ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.
Antrenman öncesi bir grup taraftar takımı ziyaret etti. Taraftarlar, teknik direktör Mustafa Denizli ve oyunculara baklava ikram ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.
- 21.12.2018 20:10
- Güncelleme: 21.12.2018 20:14
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Kasımpaşa Beşiktaş maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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