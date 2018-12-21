Kasımpaşa Beşiktaş maçına hazır
21 Aralık 2018, Cuma
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maçına hazır

Kasımpaşa Beşiktaş maçına hazır

, 'in 17'nci haftasında ile yarın saat 19.00'da Kasımpaşa Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Spor Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 18.00'de başladı ve bir saate yakın sürdü.

Kasımpaşalı oyuncular antrenmana ritmik ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam ettiler. Antrenman, yarı sahada yapılan taktiksel çift kale maç ile devam ederken, ardından yapılan soğuma hareketleri ile sona erdi.

Sakatlığı devam eden İlhan Depe antrenmana katılmadı. Abdul Rahman Khalili ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

Antrenman öncesi bir grup taraftar takımı ziyaret etti. Taraftarlar, teknik direktör Mustafa Denizli ve oyunculara baklava ikram ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

  1. 21.12.2018 20:10
  2. Güncelleme: 21.12.2018 20:14
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