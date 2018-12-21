Attamah dönüyor
Alanya maçının hazırlıklarını sürdüren lider Başakşehir'de, ilk 11 şekilleniyor.
Alanya maçının hazırlıklarını sürdüren lider Başakşehir'de, ilk 11 şekilleniyor. Abdullah Avcı'nın, Mahmut'u orta alana çekeği; stoperde ise Epureanu'nun yokluğunda Manuel da Costa ve Attamah ikilisine forma şansı vereceği belirtildi.
- 21.12.2018
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