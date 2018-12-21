Attamah dönüyor – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

dönüyor

Attamah dönüyor

maçının hazırlıklarını sürdüren lider 'de, ilk 11 şekilleniyor.

maçının hazırlıklarını sürdüren lider 'de, ilk 11 şekilleniyor. 'nın, Mahmut'u orta alana çekeği; stoperde ise Epureanu'nun yokluğunda Manuel da Costa ve ikilisine forma şansı vereceği belirtildi.

  1. 21.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Attamah dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN