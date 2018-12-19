Diagne’ye ret – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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’ye ret

Diagne’ye ret
Attığı 18 golle krallıkta zirveye kurulan 'lı 'ye teklif yağıyor. 27 yaşındaki Senegalli golcüye Arabistan'dan cazip teklifler geldiği öğrenilirken, yönetimin değerlendirme için sezon sonunu bekleme kararı aldığı bildirildi.
  1. 19.12.2018
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