Paşalı Diagne çok iddialı
Ligde 16 hafta attığı 18 golle krallık yarışında ilk sırada olan Kasımpaşalı Diagne, takıma katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.
Ligde 16 hafta attığı 18 golle krallık yarışında ilk sırada olan Kasımpaşalı Diagne, takıma katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi. 27 yaşındaki Senegalli, "Belli bir gol hedefim yok ama takımım için goller atmaya devam edeceğim" dedi.
- 18.12.2018
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ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
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