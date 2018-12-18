Paşalı Diagne çok iddialı – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Paşalı Diagne çok iddialı

Paşalı Diagne çok iddialı

Ligde 16 hafta attığı 18 golle krallık yarışında ilk sırada olan , takıma katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Ligde 16 hafta attığı 18 golle krallık yarışında ilk sırada olan , takıma katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi. 27 yaşındaki Senegalli, "Belli bir gol hedefim yok ama takımım için goller atmaya devam edeceğim" dedi.

  1. 18.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Paşalı Diagne çok iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN