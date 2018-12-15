Denizli’den ilginç istek – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Denizli’den ilginç istek

Denizli’den ilginç istek
'a konuk olacak 'da , geçen hafta 3-0 yenilmelerine rağmen oyuncularından karşısındaki futbolu istediğini söyledi. Bu yenilginin her zaman olacak bir sonuç olmadığını belirten Denizli, "Baktığımızda farklı skorla lehimize bitecek bir tablo var. Futbolun bazı günleri vardır, 'olmayınca olmaz' derler, olmadı. Konyaspor maçında isteğim Kayserispor karşısındaki futbolu oynamak" diye konuştu.
  1. 15.12.2018
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