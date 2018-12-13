Toplu sözleşme – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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Toplu sözleşme

Toplu sözleşme

Spor Toto ’de bu sezon aldığı flaş sonuçlarla dikkati çeken ’da tüm futbolcularla 2021 yılına kadar anlaşma sağlandı.

'de bu sezon 2. sırada şampiyonluk yarışı yapan 'da flaş bir gelişme yaşandı. gözde takımı olan Paşa'da tüm futbolcularla 2021 yılına kadar anlaşma sağlandı. Kulüpten Sportif Direktör Nursal Bilgin imzasıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır." denildi. 'da 16 golle krallık tahtında oturan Diagne ile 5 gol, 5 asistle oynayan Trezeguet, transferde sık sık adı geçen isimler. Diagne'nin 2022, Trezeguet'in 2021 ve yine takımın önemli ismi Eduok'un da 2020'ye kadar kontratları bulunuyor.

MUSTAFA DENİZLİ DE 3 YIL DAHA KALIYOR
akşam saatlerinde bir bomba daha patlattı. Ligde bu sezon fırtına gibi esen ekibi Denizli'yle de sözleşme yeniledi. Kadrodaki tüm futbolcularla 2021 yılına kadar sözleşme uzatıldığını duyuran lacivert-beyazlı kulüp, teknik direktör 'nin de sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını duyurdu

Paşa'da kaleci Eray, Fransız sol bek Veigneau ve Arnavut ön libero Sadiku'nun kontratları bitiyordu.
  1. 13.12.2018
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