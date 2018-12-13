Toplu sözleşme
Spor Toto Süper Lig’de bu sezon aldığı flaş sonuçlarla dikkati çeken Kasımpaşa’da tüm futbolcularla 2021 yılına kadar anlaşma sağlandı.
MUSTAFA DENİZLİ DE 3 YIL DAHA KALIYOR
Kasımpaşa akşam saatlerinde bir bomba daha patlattı. Ligde bu sezon fırtına gibi esen İstanbul ekibi Denizli'yle de sözleşme yeniledi. Kadrodaki tüm futbolcularla 2021 yılına kadar sözleşme uzatıldığını duyuran lacivert-beyazlı kulüp, teknik direktör Mustafa Denizli'nin de sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını duyurdu
Paşa'da kaleci Eray, Fransız sol bek Veigneau ve Arnavut ön libero Sadiku'nun kontratları bitiyordu.
- 13.12.2018
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
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