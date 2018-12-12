Kasımpaşa'dan ilginç imza! Diagne, Eduok, Trezeguet...
12 Aralık 2018, Çarşamba
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'dan ilginç imza! Diagne, Eduok, Trezeguet...

Kasımpaşa'dan ilginç imza! Diagne, Eduok, Trezeguet...

Kulübü, tüm futbolcularıyla sözleşme uzattığını duyurdu.

Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır.

Bekir Nursal Bilgin
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. Sportif Direktörü"

  1. 12.12.2018 17:51
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