Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır.



Bekir Nursal Bilgin

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. Sportif Direktörü"