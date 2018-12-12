Kasımpaşa'dan ilginç imza! Diagne, Eduok, Trezeguet...
Kasımpaşa Kulübü, tüm futbolcularıyla sözleşme uzattığını duyurdu.
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır.
Bekir Nursal Bilgin
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. Sportif Direktörü"
- 12.12.2018 17:51
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Ekuban'ın tapusu alınacak!
Toplam 2
Yorum
karalastikli kanon kesinlikle alınsın.Burak başakşehire atılsın karşılığında visca.Onur bjk atılsın karşılığında babel alınsın.Antony gs ye,eren bize.
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Abdurrahim Albayrak: "O güzel günlere iki hafta kaldı"
Toplam 1
Yorum
austin yine beklentiyi kendileri yükseltiyor altıüstü türkiye liginden bi forvet ve ortalama bir forvet bulunacak hepsi o.
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MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-3 Porto | MAÇ ÖZETİ Galatasaray Schalke 04'e duacı!
Toplam 3
Yorum
austin bu feghouli oynamazmı bu yoklukta dedik kaç maç yaralanılmadı şu adamdan nedeni de yok onyekurudan 1 milyon daha ii oyuncu
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