Kasımpaşa'nın konuğu Kayserispor
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, yarın Kayserispor'u konuk edecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek
Ligde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 26 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Kayserispor ise 12 puanla 17. sırada bulunuyor.
Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Fode Koita ile Özgür Çek'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçta takımlar 1-1 berabere kalmıştı. İkinci devredeki karşılaşmayı ise Kayserispor 3-2 kazanmıştı.
- 9.12.2018 10:07
-
Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
-
Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
-
Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
Kasımpaşa'nın konuğu Kayserispor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.