Kasımpaşa'nın konuğu Kayserispor – Fotomaç – 09 Aralık 2018
09 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'nın konuğu

Kasımpaşa'nın konuğu Kayserispor

'in 15. haftasındaki mücadelede , yarın 'u konuk edecek.

Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek

Ligde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 26 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 8'ini kaybeden ise 12 puanla 17. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Fode Koita ile 'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçta takımlar 1-1 berabere kalmıştı. İkinci devredeki karşılaşmayı ise Kayserispor 3-2 kazanmıştı.



  1. 9.12.2018 10:07
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa'nın konuğu Kayserispor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN