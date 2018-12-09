Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, Avrupa hedefi için rakiplerini yenmeleri gerektiğini söyledi. Denizli, önemli bir mücadeleye çıkacaklarına dikkat çekerek, "Haftalardır hedefimizi koyuyoruz. Kasımpaşa camiasına, taraftarına bu yıl ilk kez bir Avrupa serüveni yaşatmak istiyoruz. Bunu öyle ya da böyle yaşadığımız problemlere rağmen başaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Denizli, taraftarları stada çağırırken, kupadaki Menemen maçında 2 sakatlık olduğunu söyledi.