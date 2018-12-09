Kasımpaşa'nın hedefi Avrupa!
09 Aralık 2018, Pazar
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'nın hedefi Avrupa!

<a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>'nın hedefi Avrupa!

Teknik Direktörü , “ camiasına, taraftarına bu yıl ilk kez bir Avrupa serüveni yaşatmak istiyoruz” dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında yarın 'u konuk edecek 'da teknik direktör , Avrupa hedefi için rakiplerini yenmeleri gerektiğini söyledi. Denizli, önemli bir mücadeleye çıkacaklarına dikkat çekerek, "Haftalardır hedefimizi koyuyoruz. camiasına, taraftarına bu yıl ilk kez bir Avrupa serüveni yaşatmak istiyoruz. Bunu öyle ya da böyle yaşadığımız problemlere rağmen başaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Denizli, taraftarları stada çağırırken, kupadaki Menemen maçında 2 sakatlık olduğunu söyledi.

  1. 9.12.2018
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