Mustafa Denizli: Gerekirse oynarız
04 Aralık 2018, Salı
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: Gerekirse oynarız

<a href="/index/mustafa-denizli?id=50436310-e440-4afa-be61-6f28415d8c33" class="" rel="tag">Mustafa Denizli</a>: Gerekirse oynarız

’nın hocası kural hatası sorusuna “Tekrarı gerekiyorsa çıkar oynarız” dedi.

Sezon ortasında aldığı 'yı zirveye doğru yaklaştıran teknik direktör kaçan puanlara yandı. Deneyimli çalıştırıcı "Rakibe 2 puan daha yaklaşma şansımız vardı. Bunu kullanamadık. 2-2'ye üzülsek mi sevinsek mi kararsız kalıyoruz. Öne geçtik. Farkı açacak pozisyonlar da yakaladık ancak kaçırdık" dedi. Tecrübeli çalıştırıcıya penaltı pozisyonunda kural hatasıyla ilgili soru yöneltildi. Denizli "Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabii ki oynarız. Bizim için içeride ya da dışarıda oynamak fark etmez. Hakem hatalarını sıfıra indiren bir sistem var. İçimiz rahat" diye konuştu.

DENİZLİ KÖTÜ SERİYİ BOZDU
, 'de F.Bahçe ile karşılaştığı son 10 maçın 8'inde sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Usta hoca dün 'den 2-2'lik beraberlikle döndü. Denizli, G.Saray'ın başındayken, Aralık 1990'da 'de kazanmıştı.
  1. 4.12.2018
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