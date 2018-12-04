Mustafa Denizli: Gerekirse oynarız
Kasımpaşa’nın hocası Mustafa Denizli kural hatası sorusuna “Tekrarı gerekiyorsa çıkar oynarız” dedi.
DENİZLİ KÖTÜ SERİYİ BOZDU
Mustafa Denizli, Süper Lig'de F.Bahçe ile karşılaştığı son 10 maçın 8'inde sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Usta hoca dün Kadıköy'den 2-2'lik beraberlikle döndü. Denizli, G.Saray'ın başındayken, Aralık 1990'da Kadıköy'de kazanmıştı.
- 4.12.2018
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knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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